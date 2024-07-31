Названы ежемесячные траты Украины на поддержание курса гривны

Нацбанк Украины (НБУ) тратит около трех миллиардов долларов в месяц из своих валютных резервов, чтобы не допустить резкого падения курса гривны. Как пишет ТАСС, такую цифру назвал киевский экономист Алексей Кущ.

По его словам, из-за этих трат с марта текущего года валютные резервы НБУ сократились почти на пять миллиардов долларов, до 38 миллиардов, то есть на 11 процентов. При этом, как отмечает эксперт, Минфину Украины для удержания бюджета в запланированных рамках нужен курс в 45 гривен за доллар. Две эти тенденции «приведут к появлению какого-то компромиссного курса в коридоре где-то 41-43 гривны», считает Кущ.

С февраля 2022 года Нацбанк удерживал курс, начав с 29,25 гривны за доллар. 3 октября 2023 года было объявлено о переходе от фиксированного к управляемому гибкому курсу украинской валюты. Он стал определяться операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. На тот момент доллар торговался на рынке «Форекс» по 36,75 гривны.

В июле официальный курс украинской валюты впервые в истории преодолел отметку в 41 гривну за доллар. При этом бюджетный дефицит страны называют сейчас самым большим в мире — госрасходы превышают доходы вдвое, а недостающие 40 миллиардов долларов покрываются из средств Запада.