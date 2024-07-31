Стало известно, сколько Москва потратит на ВСМ до Санкт-Петербурга

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург столицей будет выделено 34,1 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Самая сложная задача — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево, сообщил мэр. Работы на этом участке пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Важной частью проекта окажется реконструкция четырех вокзалов и станций в Москве, которые станут остановками ВСМ. Ими окажутся станции Зеленоград — Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о включении проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в перечень самоокупаемых. Общий объем инвестиций в строительство магистрали оценивается в более чем два триллиона рублей, сказал он.