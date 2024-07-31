Крупнейшей экономике Европы угрожает стагнация

В ФРГ наблюдается стагнация экономики. Об этом свидетельствуют отрицательные показатели по ВВП, передает Süddeutsche Zeitung.

При этом, по мнению экспертов, страна вряд ли сможет выйти из текущего состояния. Среди факторов спада - отсутствие у фирм желания инвестировать и осторожность потребителей являются основными причинами спада, отмечают специалисты.

Уровень инфляции в Германии превышает уровни в других странах, говорится в публикации. Согласно индексу делового климата IFO, в ФРГ слабо развивается транспорт и логистика. Кроме того, сообщается о проблемах в строительной сфере.

В Испании во втором квартале экономика продемонстрировала рост на 0,8%, во Франции — на 0,3%, в Италии — на 0,2%.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Eurostat, в еврозоне в мае 2024 года потребительские цены выросли на 2,6% в годовом выражении.