Запрет на экспорт бензина из России продлили

Власти РФ приняли принципиальное решение о продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передают «Известия».

© РИА Новости

По словам Сорокина, снимать запрет в августе не будут снимать с целью предотвращения «любых проблем» в этом месяце. Ограничение экспорта распространится и на указанные осенние месяцы из-за необходимости «подстраховаться», подчеркнул заместитель министра.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что российские власти могут прибегнуть к введению запрета экспорта дизельного топлива, если цены на него резко вырастут.

Также ранее в Минэнерго РФ сообщили, что поставки бензина из России в дружественные страны в первые дни месяца рухнули на 70% по сравнению со среднесуточными показателями июля прошлого года.