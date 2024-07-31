Россиянам объяснили, откуда берутся «грязные» юани

Термин «грязные» юани, который используют СМИ, никак не связан с Россией и санкциями в отношении Москвы, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова.

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По его словам, такое понятие существует в КНР давно и не связано с экономическими мерами против России, как это преподносят. Так китайцы называют свою национальную валюту, которая замешана в сомнительных операциях. Такие деньги могут быть получены в результате обмана, хищения с кошельков, взяток, преднамеренного банкротства или неуплаты налогов.

В Китае начали считать «грязными» связанные с Россией юани

Народный банк Китая отслеживает транзакции на всем протяжении цепочки. Если отмечались злоупотребления, деньги становятся «грязными». В этом случае с заморозкой либо изъятием части суммы может столкнуться конечный покупатель, никак не замешанный в мошеннических или недобросовестных операциях. Речь может идти даже об оплате в криптовалюте, разрешенной в других странах, но запрещенной в Китае, отметил эксперт.