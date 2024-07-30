Блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию придумал не Киев, а Брюссель для шантажа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. RT на русском

«Прошло больше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран - членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС

Ранее в администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявили, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию прекращением поставок сырой нефти. Ura.Ru