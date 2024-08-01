Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Украина готова продолжать транзит нефти из России в Венгрию и Словакию в том случае, если она не принадлежит компании «ЛУКОЙЛ».

Он написал об этом на своей странице в соцсети.

Домбровскис отметил, что провёл «хорошие переговоры» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Получил информацию, что транзит нефти в Венгрию и Словакию не затронут, если она не принадлежит «ЛУКОЙЛ», — сообщил политик.



Ранее Шмыгаль заявил, что власти Украины не будут восстанавливать транзит российской нефти в Словакию.

МИД РФ назвал шантажом блокирование Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо объявил, что если Киев не возобновит транзит, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft перекроет поставки дизельного топлива на Украину.