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Bloomberg: конкуренция за СПГ может привести к росту цен на газ в Европе

Россия в июле практически догнала США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу. Об этом пишет Bloomberg. RT на русском

Эксперты отмечают, что такая ситуация связана не столько с ростом импорта из России, сколько с резким сокращением поставок из США. Американские экспортеры СПГ переориентировали свои танкеры на более выгодные азиатские рынки, где жаркая погода привела к росту спроса на газ. Газета.Ru

24 июня Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Он включает в себя запрет на покупку или импорт СПГ из РФ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой сети сообщества. ТАСС

Европа сталкивается с дефицитом СПГ на фоне конкуренции с Азией
© РИА Новости
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