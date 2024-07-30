Европа сталкивается с дефицитом СПГ на фоне конкуренции с Азией

Россия вплотную приблизилась к тому, чтобы обогнать США в качестве крупнейшего поставщика сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, несмотря на попытки европейских политиков заблокировать российское топливо. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно предварительным данным отслеживания судов, в июле разрыв между поставками СПГ из двух стран в Западную Европу сократился до минимума с конца 2021 года.

Эксперты отмечают, что такая ситуация связана не столько с ростом импорта из России, сколько с резким сокращением поставок из США. Американские экспортеры СПГ переориентировали свои танкеры на более выгодные азиатские рынки, где жаркая погода привела к росту спроса на газ.

По данным агентства, в июле поставки американского СПГ в Азию достигли максимума с 2021 года. Кроме того, на экспорт из США повлияли погодные условия: один из крупнейших экспортных терминалов приостановил отгрузки более чем на две недели из-за урагана Берил.

Усиливается конкуренция и со стороны других регионов. Египет, столкнувшийся с нехваткой электроэнергии на фоне экстремальных температур и снижения собственной добычи газа, увеличил импорт СПГ, в том числе из США, предлагая премию к европейским ценам.

Аналитики предупреждают, что если конкуренция за поставки СПГ сохранится ближе к зимнему сезону пикового спроса, цены неизбежно вырастут. Ситуация также демонстрирует сложности, с которыми сталкивается Европа в попытках снизить зависимость от российских энергоносителей.

Европейский союз пока не ввел прямого запрета на импорт СПГ из России. Более того, некоторые эксперты полагают, что запрет на перевалку, который должен вступить в силу в следующем году, может привести к тому, что больше российского топлива останется в Европе из-за усложнения логистики для российских судов.

«Если конкуренция за топливо продолжит усиливаться, отказ от этих грузов будет затруднительным», — отметило издание.



До этого директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов рассказал про очевидные экономические потери Европы из-за отказа от российской нефти, которая была заменена на более дорогие американские и ближневосточные источники. Он отметил, что в прошлом году ближневосточная нефть продавалась в Европу с наценкой по сравнению с ценой Brent, что увеличило финансовые затраты для ЕС.