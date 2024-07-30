В России изменят правила работы иностранных банков

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы на территории России. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

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Согласно законопроекту, филиалы зарубежных банков смогут предоставлять широкий спектр услуг юридическим лицам. В их числе открытие и ведение банковских счетов, осуществление денежных переводов, инкассация, кассовое обслуживание, выдача гарантий и поручительств. Кроме того, филиалы получат право на предоставление в аренду специальных помещений и сейфов, проведение лизинговых операций, а также оказание консультационных и информационных услуг.

«Надзор за деятельностью филиалов иностранных банков будет осуществлять Банк России», — отмечается в документе.



Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В настоящее время зарубежные банки могут работать в России только через дочерние структуры и представительства.

До этого глава Raiffeisen Bank Йоханн Штробль заявил в интервью Bloomberg, что компания ускоряет сворачивание бизнеса в РФ на фоне требований от ЕЦБ.