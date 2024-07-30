В ЦБ сравнили высокую инфляцию с болезнью
Высокий уровень инфляции свидетельствует о болезни. Ситуация схожа с повышением у человека температуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, передает РИА Новости.
По словам председателя ЦБ, сейчас нужен более высокий уровень ставок для охлаждения избыточного, чисто проинфляционного спроса и возвращения инфляции к цели. Она пояснила, что именно в этой связи было принято решение повысить ставку до 18%.
Представление о том, что ключевую ставку не надо понижать или, напротив, нужно снизить, является неверным, заявила Набиуллина. Она назвала это «опасной иллюзией».
«Ведь о чем говорит высокая инфляция? Как и высокая температура у человека, она говорит о проблемах со здоровьем. В случае с нашей экономикой картина выглядит примерно так», - подчеркнула председатель ЦБ.
В пятницу, 26 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 б.п., до 18,00% годовых. Рост стал первым впервые за 7 месяцев. ЦБ объяснил это ускорением инфляции. По его данным, она складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле.