Украина назвала условие возобновления транзита российской нефти

Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Такое условие возобновления поставок назвал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, его цитирует Reuters.

По его словам, Киев готов решать «возможные проблемные вопросы», и гарантирует бесперебойный транзит нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции. Замглавы ведомства сообщил, что Украина не препятствовала поставкам от других российских производителей и остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.

Фицо предложил техническое решение по транзиту российской нефти через Украину

«Украинская сторона транзит не остановила, он продолжается, все заявки выполнены», — заверил он.



При этом Андарак подчеркнул, что Словакия пока не запустила механизм, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС.

«На сегодняшний день этого не сделано», — добавил замминистра.



В июле Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что его страна прекратит поставки топлива на Украину, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти. Словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российском сырье, остановит отгрузки дизеля Киеву, пригрозил он. При этом глава кабмина подчеркнул, что Словакия не изменит свою позицию по украинскому конфликту из-за проблем с поставками нефти.