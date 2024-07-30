СМИ: победа Мадуро может ударить по нефти

Заявление Николаса Мадуро о победе на президентских выборах в Венесуэле не сулит ничего хорошего добыче нефти в стране, пишет Bloomberg.

Заявление действующего президента о победе с небольшим перевесом (51,2% против 44,2%) над главным соперником Эдмундо Гонсалесом поставило под сомнение способность Венесуэлы увеличить добычу нефти на фоне растущей международной обеспокоенности относительно достоверности подсчета голосов.

Облигации государственной нефтяной компании Petroleos Venezuela упали, как и суверенный долг страны, поскольку аналитики видят риски возвращения страны к глобальной изоляции.

Венесуэла, один из основателей ОПЕК и некогда ведущая сила на мировых рынках сырья, столкнулась с падением добычи нефти более чем на 70% с начала XXI века. Это связано с тем, что политика Николаса Мадуро и его предшественника и наставника Уго Чавеса свела на нет инвестиции в разработки нефтяных месторождений и в работы по техническому обслуживанию.

Национализация активов, долгое время принадлежавших таким компаниям, как Exxon Mobil и ConocoPhillips, усилила изоляцию страны, отпугнула некоторых иностранных инвесторов и ускорила упадок венесуэльского нефтяного сектора.

Возродить добычу сырья на огромных месторождениях страны можно только с помощью финансовых и технических средств из-за рубежа, считают эксперты.