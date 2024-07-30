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В ЦБ РФ назвали риски для экономики при высокой инфляции

Высокая инфляция делает экономику крайне уязвимой, она плохо «слушается руля».

В ЦБ назвали риски для экономики при высокой инфляции
© РИА Новости

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, чьи слова передает ТАСС.

«Что будет, если при этой ограниченности ресурсов подстегивать спрос? Он просто весь уйдет в ускорение инфляции, а экономика начнет замедляться, более того — возникнет риск свалиться в глубокую рецессию», — сказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

Она уточнила, что России в нынешних обстоятельствах никак нельзя позволить инфляции разогнаться.

До этого Набиуллина говорила, что сдерживание инфляции для защиты доходов граждан – одна из главных миссий Центробанка России.

Глава регулятора сравнила российскую экономику с кораблем, «вступившим в бурные незнакомые воды». По ее словам, «океан остался океаном», однако «штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели».

Экономика
Эльвира Набиуллина
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