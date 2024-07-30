В ЦБ рассказали, когда ставки по ипотеке начнут снижаться

Ставки по ипотеке начнут падать после снижения уровня инфляции и ключевой ставки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

В пятницу, 26 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 б.п., до 18,00% годовых. Рост стал первым впервые за 7 месяцев. ЦБ объяснил это ускорением инфляции. По его данным, она складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле.

Набиуллина сегодня пояснила, что целью политики ЦБ является достижение снижения ставок по ипотеке по мере «затухания» нынешнего всплеска инфляции и ставки ЦБ. По ее словам, в период до пандемии коронавируса ставки по ипотеке тоже снижались: банки выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ.

До этого Набиуллина отмечала, что Банк России планирует держать ключевую ставку на высоком уровне столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Представитель ЦБ не исключила повышения ключевой ставки при необходимости.