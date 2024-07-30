Украина согласовала повышение налогов с МВФ

Украина согласовывала с МВФ инициативы о повышении налогов, они необходимы для продолжения западной поддержки и финансирования.

Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

"Конечно, мы на всех этапах проговаривали этот вопрос с МВФ, у нас были конкретные миссии по конкретным налогам. И здесь я хочу подчеркнуть, почему важно для граждан и бизнеса понимать, что эти налоговые инициативы необходимы именно сейчас. <...> Многие на Западе ищут оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование. В качестве аргумента наши критики говорят, что вклад самой Украины недостаточен. <...> Повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы вносим свой вклад также", - сказал министр в интервью РБК-Украина.



Он отметил, что в ответ на решение по перекрытию дефицита в 500 млрд гривен ($12,2 млрд) Украина ждет достаточных финансовых заверений в том, что ее бюджет профинансируют. Сейчас, согласно программе МВФ, заверений партнеров недостаточно для представления бюджета на следующий год. При подготовке программы одним из ключевых параметров было окончание активной фазы вооруженного конфликта до середины 2024 года. Киев обсуждает с партнерами дополнительные финансовые гарантии, потому что конфликт "будет продолжаться в 2025 году".

"Дополнительные потребности в 2025 году мы оцениваем в $12-15 млрд. Это полностью отвечает нашим дискуссиям с МВФ. Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе", - сказал Марченко.



Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, а властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".

Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов заявлял, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, ее расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы. Согласно данным украинского Минфина, по итогам прошлого года госдолг страны достиг 80% ВВП.