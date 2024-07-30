Минфин Украины признал, что 2025 год будет более сложным

Следующий год будет для Украины сложнее текущего из-за неопределенности вокруг выборов президента США, заявил министр финансов республики Сергей Марченко.

Его слова приводит РБК-Украина.

«Следует напомнить, в частности, как в этом году мы долго ждали решения Конгресса США о помощи Украине. Вместе с тем ожидать, что в условиях избирательной гонки в Штатах будут приняты соответствующие решения на 2025 год, мы не можем», — отметил глава Минфина.



Возможности Киева без помощи США или других союзников с Запада ограничены, подчеркнул Марченко.

На днях стало известно, что государственный долг Украины по результатам июня вырос еще на $1,16 млрд. Размер задолженности страны по состоянию на 30 июня составил $152,16 млрд. Дефицит бюджета республики находится на рекордных максимумах уже второй год подряд. Ожидается, что в 2024 году он составит $43,9 млрд.