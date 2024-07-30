В увеличении дефицита американского бюджета увидели опасность для нацбезопасности страны.

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Об этом со ссылкой на доклад Комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованный аналитическим центром RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), пишет ТАСС.

«Растущий дефицит бюджета США также представляет угрозу национальной безопасности», — говорится в документе.



Эксперты считают, что вместе с ростом расходов на безопасность власти должны проводить реформы в отношении трат на социальные нужны и вводить дополнительные налоги. По мнению экспертов, госдолг и острые социальные проблемы ослабляют способность Вашингтона успешно конкурировать со стратегическими противниками.

В июле 2024 года госдолг США впервые в истории страны достиг отметки в 35 триллионов долларов.