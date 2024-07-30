Растущий дефицит бюджета США сочли угрозой нацбезопасности страны

Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, что влияет на ее способность конкурировать с противниками. Об этом говорится в докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ).
"Растущий дефицит бюджета США также представляет угрозу национальной безопасности. Поэтому увеличение расходов на безопасность должно сопровождаться дополнительными налогами и реформами в отношении расходов на социальные нужды", - отмечается в докладе.
В нем говорится, что растущий госдолг, ограничения расходов и острые социальные проблемы ослабляют способность США "управлять стратегической конкуренцией" с противниками страны.
Ранее Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн, что составит свыше 122% ВВП. Согласно оценкам управления, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.