Растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны, что влияет на ее способность конкурировать с противниками. Об этом говорится в докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ).

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"Растущий дефицит бюджета США также представляет угрозу национальной безопасности. Поэтому увеличение расходов на безопасность должно сопровождаться дополнительными налогами и реформами в отношении расходов на социальные нужды", - отмечается в докладе.



В нем говорится, что растущий госдолг, ограничения расходов и острые социальные проблемы ослабляют способность США "управлять стратегической конкуренцией" с противниками страны.

Ранее Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн, что составит свыше 122% ВВП. Согласно оценкам управления, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.