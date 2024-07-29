Госдолг США достиг рекордной отметки

В Министерстве финансов США заявили, что государственный долг Соединённых Штатов впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Напомним, что 17 июня 2023 года госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн, 19 сентября 2023 года он перешел отметку в $33 трлн.

На фоне постоянного роста долга, чрезмерных расходов властей США экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предсказал, что в 2025 году Соединенные Штаты постигнет финансовая катастрофа.

Финансист подчеркнул, что все признаки указывают на грядущую финансовую катастрофу. Он добавил, что в ближайшие месяцы будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки.