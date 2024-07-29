Оценены шансы Трампа сделать из США криптостолицу

Слова республиканца Дональда Трампа о превращении США в криптовалютную столицу мира — это популизм чистой воды. Об этом заявил экономист Вячеслав Зайченко. Его цитирует издание «Абзац».

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Зайченко полагает, что США в настоящее время «не потянут» такую грандиозную задачу. Да и в будущем на первое место выйдут не криптовалюты. Скорее всего, речь пойдет о некой «золотой середине» цифровых валют другого характера. Экономист подчеркнул, что сегодня криптовалюты переместились во второй эшелон финансовых отношений.

Ранее Трамп Китай может стать мировым криптовалютным лидером, опередив США. Поэтому Соединенные Штаты должны сосредоточиться на развитии таких финансовых инструментов и не дать КНР доминировать.

Кроме того, Трамп заявил о готовности превратить США в «криптостолицу планеты», а также в «биткоин-сверхдержаву», если он снова займет пост хозяина Белого дома. Он пообещал создать «стратегический резерв» биткоина.

В январе он, однако, намеревался не допустить создания в США цифровой валюты и намеревался «защитить американцев от правительственной тирании».

В 2021 году Трамп называл вложения в криптовалюту «потенциальной катастрофой». Он считал, что такие шаги «вредят экономике» США. Тогда Трамп настаивал на том, что именно доллар должен стать «главной валютой мира». Криптовалюты же, по его мнению, могут «оказаться фальшивкой».