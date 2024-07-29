Вице-премьер России Александр Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в сезон высокого спроса на бензин. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем топливном рынке. Его участники обсудили ситуацию на рынке нефтепродуктов и условия их транспортировки по железной дороге. Также был поднят вопрос реализации поставок топлива сельхозпроизводителям.

«Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки для недопущения роста стоимости выше уровня инфляции», — говорится в сообщении.



24 июля бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал до 75 296 рублей за тонну (+0,4%). Цена топлива достигла этого уровня впервые с прошлой осени.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал, что цены на бензин в России будут расти до сентября включительно. По его словам, на стоимость продукта влияет сезонное повышение спроса, которое объясняется двумя факторами — летние работы по уборке урожая и сезон отпусков.