В Персидском заливе задержали танкер с контрабандной нефтью

Иранские военно-морские силы (ВМС) задержали в Персидском заливе танкер с контрабандной нефтью. Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью третьего округа военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Tasnim.

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По данным элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики, нефтяной танкер Pearl G, перевозивший 700 тысяч литров контрабандной нефти, задержали вблизи нефтяного месторождения Араш во время погрузки топлива с иранских барж. Судно передвигалось под флагом африканской страны Того и было зарегистрировано на гражданина Ирака, живущего в ОАЭ. Экипаж танкера состоял преимущественно из индийцев — сейчас они находятся под надзором в гавани Имам Хосейн.

Ранее силы КСИР также задержали на юге страны еще один танкер под флагом Того. Судно перевозило 1,5 миллиона литров контрабандного топлива, и его экипаж состоял из 12 иностранцев. После ареста судно отправилось на разгрузку в терминалы Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Бушера.

В январе ВМС Ирана по решению суда задержали в водах Оманского залива нефтяной танкер США. До этого за месяц были арестованы сразу два судна, загруженные 4,5 миллиона литров контрабандного топлива, а их экипаж был взят под стражу.