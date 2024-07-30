Названа причина опустевших полок некоторых российских магазинов

Причиной опустевших полок в «Пятерочках» некоторых российских городов стал сбой в работе распределительного центра X5 Group, связанный с депортацией работавших там мигрантов, пишет Mash.

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По информации Telegram-канала, в магазинах Ярославля, Рыбинска, Коврова и ряда городов Ивановской и Костромской областей возникли перебои с хлебом, крупами, мукой, а также бутилированнаой водой. На фоне этого в магазинах, занимающих в регионе значительную долю рынка, отмечается нехватка более чем тысячи сотрудников, чья работа связана с отгрузкой товаров, выяснили журналисты.

Ранее стало известно, что допустимую долю работников-мигрантов в 2025 году собираются сократить 11 регионов России. При этом в ряде субъектов РФ наем иностранцев в некоторых сферах планируется ограничить полностью.

В следующем году также сохранится запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.