В России может возникнуть дефицит вина

Российские виноделы могут лишиться до 20% урожая из-за жары. Также на фоне аномального тепла ранние сорта винограда созреют уже к концу июля.

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Повлияет ли это на качество вина, и как это отразится на ценах, рассказал в интервью MIR24.TV винный эксперт, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

«Действительно, 2024 год стал достаточно необычным для российского виноделия, – говорит энолог. – Северные регионы пострадали от очень позднего возвратного заморозка, а большая часть традиционных винодельческих областей сообщает о нехарактерно жарком и сухом сезоне. Этот год складывается так, что вся вегетация, все виноградарские процессы идут с существенным опережением своего многолетнего среднестатистического графика».



По словам Дениса Руденко, виноделы в своих социальных сетях и telegram-каналах публикуют фотографии, из которых очевидно, что созревание ягод идет с опережением на 2-3 недели, и уборка урожая в этом году может начаться уже в начале августа, а отдельных сортов и участков – даже в последних числах июля.

«Может показаться, что это позитивная ситуация и что виноград в итоге наберет больше сахара, вино получится лучше и интереснее чем обычно, – говорит эксперт. – Однако, на самом деле, это не так. Опережающие графики в развитии ягоды ничем не лучше, чем отстающие. Недостаток влаги для развития ягод приведет к тому, что урожай может быть меньше обычного и здесь оценки у разных производителей разнятся от «падения на 5-10%» до «недоберем 15-20%». «Дополнительный минус состоит в том, что многие сорта винограда могут набрать высокий уровень сахаров, но при этом не созреть полноценно с точки зрения накопления достаточного количества ароматических соединений, которые придают вину правильный аромат и вкус. Из мировой практики нам известно, что при раннем сборе мы рискуем получить вина с «травянистой» и «овощной» ароматикой, которую не все потребители находят позитивной и привлекательной».



По словам Дениса Руденко, эта ситуация вызывает определенное беспокойство.