Сайт Банка России подвергся DDoS-аттаке

Сайт Банка России примерно с 11:00 мск работает с перебоями, у многих пользователей сайт и вовсе не прогружается, рассказали Frank Media несколько активных пользователей портала ЦБ, в этом убедились и сами корреспонденты Frank Media.

Если открывать сайт ЦБ из другой страны, то сайт вовсе не загружается. Там появляется значок DDoS-Guard (провайдер безопасности, который предоставляет услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак, доставке контента и веб-хостинга) и надпись «Service is not available in your region» (Сервис недоступен в вашем регионе). Из России портал также работает с перебоями, но иногда получается его открыть.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, говорят, что на сервисы Банка России идет DDoS-атака. Такие же наблюдались на прошлой неделе в отношении ряда крупных российских банков. Например, некоторое время не работали мобильные приложения или сайты РСХБ, ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Альфа-банка, Газпромбанка. О том, что причина сбоя работы приложений — это именно DDoS-атаки, подтверждали в ВТБ и РСХБ.

В пресс-службе ВТБ на прошлой неделе также рассказывали , что тогда «банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа». В Банке России Frank Media заявили, что финансовый сектор длительное время находится в условиях повышенных атак, периодически их интенсивность возрастает.

Ранее ЦБ отмечал, что будет проводить технические работы на своем сайте 27 июля и предупреждал, что он может не работать. Однако по планам эти работы должны были идти только один день — в субботу.

Frank Media направили запрос в ЦБ.