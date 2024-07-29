«Идет со скрипом»: в БРИКС дали рекомендацию по единой валюте

БРИКС стоит задуматься о переходе на нейтральную валюту или цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая, передает агентство «Прайм».

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Собственные платежные системы сейчас создаются «со скрипом», отметил собеседник. По словам эксперта, все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, однако степень заинтересованности в этом у всех своя.

«Понимаете ли, дело в том, что все финансисты мира учились по американским учебникам, поэтому все они свято верят, что долларовая система – есть самое лучшее, что было изобретено человечеством», – подчеркнул специалист.



Он отметил, что сейчас было бы логично перейти на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты. Вместе с тем эксперт признал, что данный процесс не является простым.

Ранее издание Sabah сообщило, что странам БРИКС удалось сделать несколько важных шагов, которые направлены на подрыв доллара. Благодаря такому подходу объединение перейдет к новой финансовой системе, писало издание. Отмечалось, что создание единой валюты является первым шагом.