Россия нашла новые рынки сбыта нефти вопреки санкциям

Россия успешно перенаправила экспорт нефти на новые рынки после введения эмбарго Евросоюзом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ).

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По словам эксперта, российским нефтяным компаниям удалось сохранить доходы благодаря эффективному менеджменту и предусмотрительности самих инициаторов санкций. Громов отметил, что эмбарго ЕС на поставки российской нефти и нефтепродуктов было введено с отсрочкой в 6 и 8 месяцев соответственно, что дало компаниям время для перестройки логистики и поиска новых рынков сбыта.

«И наши компании с блеском справились с этой задачей», — подчеркнул Громов, отметив, что поставки с европейского рынка были в значительной степени перенаправлены на индийский.



Эксперт также обратил внимание на то, что если бы санкции вступили в силу немедленно после их объявления, это могло бы стать критическим сценарием для России.

«В этой ситуации компании бы на ходу перестраивали экспорт и теряли доходы», — пояснил он.



Громов напомнил, что первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены 10 лет назад, в июле 2014 года. Они затронули финансовый и энергетический секторы, а также поставки технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах.