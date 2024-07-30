Мэр Днепра (ранее — Днепропетровск) Борис Филатов заявил о том, что в следующем году правительство Украины намерено ограбить регионы, нарушив ранее достигнутые договоренности. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас начинается обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять нас, местное самоуправление, хотят пограбить», - заметил он.



Филатов напомнил о договоренности с Владимиром Зеленским и правительством о том, что регионы принимают на себя разницу в тарифах, а государство компенсирует это четырьмя процентами от подоходного налога для физлиц.

Ранее «это нормально работало». Однако в 2025 году в бюджетной декларации вместо привычных 64% указаны 60%, а 4% «теряются где-то по дороге». При этом для города, который он возглавляет, это существенная сумма, заметил Филатов.

«Для Днепра это 2,6 миллиарда гривен (более 63 миллионов долларов). Вот и представьте, если в 2025 году у Днепра заберут 3,2 миллиарда гривен (более 77 миллионов долларов), что мы будем делать? Если у нас заберут эти деньги, мы превратимся просто в кассу по выплате заработной платы», - констатировал чиновник.



Градоначальник также выразил уверенность, что проблемы будут не только у Днепра, будет затронуты и другие регионы страны, так как «ограбят всех».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента.

При этом, согласно прогнозам Минфина Украины, в 2024 году стране предстоит выплатить около 1,02 триллиона гривен (около 25,6 миллиарда долларов) по государственному долгу. В 2025 году эта сумма будет 870 миллиардов гривен (21,8 миллиарда долларов). А всего до 2050 года Украине потребуется погасить госдолг на сумму в 8,5 триллиона гривен (213,5 миллиарда долларов).