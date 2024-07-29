В России заявили о сокращении доли доллара в мировых расчетах

Доля доллара в мировых расчетах продолжает сокращаться. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, его цитирует РИА Новости.

© EPA/ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, по состоянию на июнь 2024 года на американскую валюту приходилось 40 процентов глобальных платежей, на евро — 36 процентов. Панкин отметил, что это по-прежнему серьезные цифры, однако в то же время доля юаня в расчетах за год подскочила с 5 процентов вдвое.

Растут и объемы платежей в индийских рупиях, бразильских реалах и других валютах, добавил замминистра. Он напомнил, что активные обсуждения по использованию нацвалют в двусторонней торговле ведутся в АСЕАН. При этом Панкин подчеркнул, что «мы не обольщаемся, по-прежнему реально и абсолютно трезво воспринимаем ситуацию», так как многие государства остаются привязаны к западным контрагентам или институтам.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что по итогам мая 2024 года доля рублевых платежей в структуре оплаты российского импорта достигла рекордных 41,8 процента. Также выросла доля переводов в рублях при оплате товаров и услуг из азиатских стран. В мае этот показатель увеличился на 1,6 процентного пункта, если сравнивать с апрелем, и достиг уровня в 37,7 процента.