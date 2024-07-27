Подрывы трубопроводов «Северный поток» с разрушительной силой ударили не по России, как это предполагалось, а по Европе, заявил бывший американский сенатор и полковник в отставке Ричард Блэк. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он признал, что за этим стоит Вашингтон.

Мы пошли на это (подрывы. — NEWS. ru), чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию, — указал эксперт.

Блэк пояснил, что именно США приняли решение на один самых провокационных шагов в мировой истории. Подрывы на трубопроводах, по его словам, были осуществлены с подачи Вашингтона, резюмировал он.

Ранее Депутат бундестага Райнер Ротфусс поинтересовался, почему не используется уцелевшая часть «Северного потока». Парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Филипп Ниммерманн ответил, что неповрежденная часть относится к «Северному потоку — 2», который не может быть введен в эксплуатацию из-за того, что не получил нужную сертификацию. Также Россия, по его словам, может возобновить поставки газа по действующим или восстановленным трубопроводам.