В ЕС заявили о риске попасть в «ловушку» России

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России и таким образом попасть в «ловушку» России. Соответствующий вопрос евродепутат поднял в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

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«В мае 2024 года страны-члены ЕС импортировали на 30 процентов больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. И это несмотря на санкции против России и планы Еврокомиссии диверсифицировать поставки газа и стать независимой от российского газа. Вдобавок ко всему, Россия использует сниженные цены на газ, чтобы вытеснить с рынка других поставщиков. Таким образом, государства-члены уже отказываются от первых проектов, которые могли бы привлечь новых поставщиков газа. Подобные решения делают невозможным в краткосрочной перспективе достижение цели Еврокомиссии — стать независимой от российского газа к 2027 году», — говорится в обращении Берендсена.



Член ЕП поясняет, что в долгосрочной перспективе Евросоюз «рискует снова попасть в ту же ловушку, что и до 2022 года», имея в виду возможность зависимости Брюсселя от поставок Москвы.

В связи с этим автор обращения задает Еврокомиссии ряд вопросов.

«Как можно согласовать растущий импорт газа из России с планами и амбициями по снижению зависимости от российского газа? Располагает ли Еврокомиссия обзором проектов в Европейском союзе, которые были или находятся под угрозой свертывания, поскольку они подрываются конкуренцией со стороны дешевого российского газа? Какие дополнительные меры предпримет Еврокомиссия для сокращения растущего импорта и для реализации газовых проектов, которые уменьшат нашу зависимость от такого импорта?» — интересуется он.



Ранее на рост импорта российского газа пожаловались в Нидерландах.