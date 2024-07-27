Эксперт рассказал, к чему привели первые санкции США против нефти РФ

Первые ограничительные меры Соединенных Штатов против нефтяной отрасли России подтолкнули ее к реальному, а не «бумажному» импортозамещению, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Громова.

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По его словам, целью первых санкций было ограничить долгосрочные перспективы технологического развития нефтегазовой отрасли РФ, поскольку предполагалось, что Москва очень глубоко зависит от зарубежных решений. Спустя 10 лет оказалось, что эти технологические санкции стали настоящим толчком к реальной, а не «бумажной» имплементации программы импортозамещения в России.

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До ограничений нефтяники предпочитали покупать в западных странах лучшие технологические решения и оборудование и не рисковать деньгами в попытке создать собственные компетенции. В свете ограничений российским правительством была представлена программа импортозамещения, в которой за каждое направление отвечала одна или группа компаний, у которых есть наибольшая компетенция. Это привело к тому, что сегодня по широкому ряду позиций РФ вышла на собственные технологии и оборудование.

Первые секторальные санкции США и Евросоюза были введены в июле 2014 года, они коснулись финансового и энергетического сектора, а также поставок технологий и оборудования для добычи нефти на арктическом шельфе, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах.