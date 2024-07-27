Американский банк заплатит США за нарушение антироссийских санкций

Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в 7,5 миллиона долларов, чтобы избежать гражданского иска за нарушение санкций в отношении России в 2016-2020 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

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Речь идет о 38 нарушениях санкций. Выплатить 7,5 миллиона долларов финансовый институт согласился за редактирование или перевыпуск счетов-фактур для клиентов, на которых распространялось действие антироссийских ограничительных мер.

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Минфин назвал нарушения «вопиющими», а сумму компенсации объяснил тем, что банк не раскрыл нарушения добровольно.