Минэкономразвития ожидает снижения инфляции в РФ к концу

Минэкономразвития рассчитывает на снижение уровня инфляции в РФ к концу 2024 года, в этом оценки министерства согласуются с ЦБ. Об этом журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников на площадке 14-й встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

"Мы одинаково [с ЦБ] исходим из того, что к концу года она [инфляция] будет снижаться. Этот процесс мы, в принципе, последние недели уже видим. По инфляции мы всегда ориентируемся на те целевые значения, которые задает Центральный банк", - сказал министр.



Он добавил, что прогноз ЦБ по инфляции в 2024 году "находится в нашем [Минэкономразвития] диапазоне текущих оценок".