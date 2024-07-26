Набиуллина высказалась о ситуации с обменом заблокированными активами

На фоне запрета европейцам участвовать в схеме обмена активами, предложенной для россиян и нерезидентов в РФ, Центробанк готов рассматривать и другие схемы, которые позволят защитить интересы отечественных инвесторов, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Lenta.ru

Озвученное накануне решение власти Евросоюза объяснили участием в процедуре Национального расчетного депозитария (НРД), который с июня 2022 года находится под европейскими санкциями. BFM.RU

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