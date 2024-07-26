Российский рынок акций снизился после повышения ключевой ставки

Решение ЦБ РФ изменить в большую сторону ключевую ставку отразилось на рынке акций. Он начал снижаться до 3022,4 пункта, следует из данных Московской биржи на 13.40 мск.

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Снижение рублевого индекса составило 0,59%. До этого в ходе торгов рынок акций повышался примерно на 0,4%. Также курс рубля сохранился на прежнем уровне после решения Банка России поднять ключевую ставку. Курс юаня расчетами «завтра» на 13.37 мск демонстрирует снижение на 4 копейки, до 11,72 рубля.

В пятницу, 26 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 б.п., до 18,00% годовых. Рост стал первым впервые за 7 месяцев. ЦБ объяснил это ускорением инфляции. По его данным, она складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле.

Регулятор отметил, что рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Он также указал на необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитной политики для снижения инфляции.