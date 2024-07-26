ЦБ скорректировал прогноз роста ВВП России в 2024 году

Центробанк повысил прогноз роста ВВП России в текущем году с 2,5–3,5% до 3,5–4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на среднесрочный прогноз регулятора. В то же время Банк России понизил оценки роста российской экономики с 1–2% до 0,5–1,5% в 2025 году и с 1,5–2,5% до 1–2% в 2026 году.

В 2027 году Центробанк ожидает роста ВВП России на 1,5–2,5%.

Российский Центробанк по итогам июльского заседания поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Согласно сообщению на сайте регулятора, она была повышена с 16% до 18%. В ЦБ сообщили, что инфляция в стране ускорилась и существенно превысила апрельский прогноз. Сегодня рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать «возможности расширения предложения товаров и услуг», сказано в сообщении.

Банк России также пересмотрел прогноз по инфляции на конец года — с 4,3–4,8% до 6,5–7%. Вместе с этим изменились ожидания и по темпам роста цен в следующем году. Если раньше ЦБ прогнозировал достижение целевых 4% в следующем году, то теперь на 2025 год дает прогнозный диапазон по инфляции в 4–4,5%. При этом экономические аналитики предсказывали такое развитие событий.