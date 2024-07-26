Что будет с курсом рубля после повышения ключевой ставки
Курс рубля сохранился на прежнем уровне после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами «завтра» на 13.37 мск демонстрирует снижение на 4 копейки, до 11,72 рубля. За минуту до объявления ключевой ставки юань стоил также 11,72 рубля.
На открытии торгов на «Московской бирже» в пятницу рубль подорожал к юаню перед заседанием Банка России по ключевой ставке и перед единым днем уплаты налогов в июле. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 рубля (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Напомним, что сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. ЦБ отметил, что инфляция ускорилась и складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле. По данным регулятора, рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России указал на необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитной политики для снижения инфляции.