В ЦБ заявили о росте дефицита рабочих рук в России

Дефицит трудовых ресурсов в России продолжает нарастать, следует из сообщения Банка России по итогам заседания совет директоров 26 июля.

В заявлении регулятора подчеркивается, что в условиях ускоренного роста экономики на фоне нехватки кадров увеличение внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения и создает издержки для бизнеса.

Оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, сообщили в ЦБ. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений.