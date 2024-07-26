Инфляция ускорилась и складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле. Об этом сообщил регулятор в своем пресс-релизе.

По данным ЦБ, рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Он указал на необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитной политики для снижения инфляции. Также сейчас требуются существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, для возвращения инфляции к цели, пояснил Центробанк.

Дальнейшее повышение ключевой ставки регулятор оценит на ближайших заседаниях. Отмечается, что прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Напомним, что сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. В июне Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Тогда ЦБ отмечал, что годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.