В Кремле оценили меры по предотвращению перегрева экономики РФ

Президент России Владимир Путин неоднократно давал высокую оценку работе правительства и Центробанка, которые отвечают за вопросы перегрева экономики и высокой инфляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, представители российских властей имеют различные точки зрения на этот счет, но ведутся дискуссии и принимаются необходимые меры.

«Президент неоднократно давал высокую оценку работе правительства, говорил, что он удовлетворен работой, давал высокую оценку работе ЦБ, который отвечает за обеспечение макростабильности. <...> Существуют в экономическом блоке разные рабочие точки зрения по поводу перегрева экономики. Ведутся рабочие обсуждения, принимаются меры», — сказал он.



Песков назвал позитивными показатели экономического развития по отраслям и по росту ВВП. Он не исключил, что российская экономика может сталкиваться с текущими проблемами, но, по его словам, такие ситуации происходят во всех странах мира.

Ранее Песков прокомментировал рост цен на авиабилеты, сообщив, что всему виной инфляционные процессы. Он добавил, что правительство РФ и Центробанк следят за инфляцией и принимают меры для ее сдерживания.