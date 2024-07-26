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Венгрия ищет лазейку для поставок нефти из РФ через Украину в обход запретов

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт ищет юридическую лазейку, чтобы российскую нефть через Украину могли поставлять не затронутые санкциями Киева компании. Его слова приводит РИА Новости.

В Венгрии назвали три способа решения проблемы с транзитом нефти из РФ
© РИА Новости

Он отметил, что проблему можно решить тремя путями — первое, это, если Украина, стремясь в ЕС, отменит ограничения, так как нарушает энергоснабжение стран-членов. Второе — помощь Еврокомиссии в решении вопроса.

«Третье — надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты», — отметил Гуйяш.

До этого стало известно, что Венгрия и Словакия совместно потребовали от Европейской комиссии ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти. В совместном заявлении Будапешт и Братислава обратились к Еврокомиссии за посредничеством при консультациях с Украиной из-за нарушения поставок нефти российской компании «Лукойл».

Поставки российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию прекратились в связи с санкциями Украины против российской компании «Лукойл».

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