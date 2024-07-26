В Британии сообщили об «удивительном буме» потребительских расходов в РФ

В России отмечается "удивительный бум" потребительских расходов, которому поспособствовали государственные расходы, инвестиции в оборонную промышленность и поддержка других секторов, таких как сельское хозяйство, инфраструктура и рынок недвижимости. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) cо ссылкой на экспертов, для которых подобный экономический сценарий оказался полной неожиданностью.

По данным издания, представители розничной торговли и потребительского бизнеса "спешат отреагировать на этот растущий экономический спрос" в условиях, когда расширяются торговые сети и "процветает внутренний туризм". Из-за санкций спрос на авиарейсы в России "резко увеличился". Возможно, "впервые авиакомпаниям стало выгодно летать по России", говорится в публикации.

В числе реалий FT называет и рост спроса в частных школах, увеличение продаж произведений искусства на внутреннем российском рынке. В аукционных домах РФ в первой половине 2024 с молотка ушло больше лотов, чем в любом другом году до начала СВО.

Реальная заработная плата выросла в России почти на 14%, а потребление товаров и услуг - примерно на 25%, пишет газета. В 2024 году ожидается дальнейший рост реальной заработной платы на 3,5%.

"Реальные зарплаты стремительно растут <...> В РФ есть люди, которые до полномасштабного конфликта почти ничего не зарабатывали <...> и у которых внезапно появились очень большие деньги", - приводит издание слова эксперта по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге. "Два года назад мы ожидали совершенно иной сценарий, согласно которому Россию ожидал экономический спад, вызванный коллапсом экспорта и безработицей", - отмечает Клюге.



Однако ситуация в настоящее время "совершенно другая", констатирует он. Одним из ведущих факторов потребительского бума стала серия субсидируемых ипотечных программ, которые позволили людям, несмотря на все потрясения и санкции, приобретать квартиры. Неудивительно, что "отток капитала из России замедлился", значительно снизив риски для финансовой стабильности, констатирует издание.

В то же время опрошенные газетой эксперты полагают, что нынешний потребительский бум неизбежно замедлится, причем, по мнению некоторых из них, это произойдет уже осенью.