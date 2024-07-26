В Грузии объяснили, почему не ввели санкции против России

Введение санкций против России в 2022 году привело бы к спаду экономики Грузии на 17%, что равносильно ущербу в размере более $6,6 млрд, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

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Его слова приводит ТАСС.

«Мы получили бы в три раза больше экономического удара, чем это было во время пандемии, что равно разрушению экономики», — заявил парламентарий.



По итогам 2022 года экономический рост Грузии составил 10%, напомнил Папуашвили.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия запретила физическим и юридическим лицам из стран ЕС участвовать в обмене активами с РФ.

Финансовый аналитик объяснил, почему экономика Грузии рухнет без России

До этого сообщалось, что российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 млрд рублей. В пул для возможного обмена вошли акции Alphabet, Tesla и Microsoft.