Индексы Мосбиржи и РТС 26 июля упали на 1,58-1,76%

Российский рынок акций в пятницу стартовал в зоне положительных значений, но после обеда индекс Мосбиржи резко откатился вниз. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи уменьшился на 1,58%, до 2 993,23 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,76%, до 1 102,01 пункта. Курс юаня вырос на 0,084%, до 11,85 рубля.

"Центробанк поднял ключевую ставку на 200 б. п., до 18%. Сюрпризом для рынка само повышение не стало - регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом. А вот то, что ЦБ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой на 2024 год и последующие годы, оказало на акции давление", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.



Помимо этого, фиксацию прибыли провоцировала рыночная конъюнктура - нефть торговалась в минусе, а рубль демонстрировал силу на пике поддержки со стороны налогового периода, добавил эксперт.

Внешний фон немного улучшился.

"Китайские индексы отскочили после спада, на европейских биржах также доминировали покупатели, в плюсе начался торговый день и на американских площадках. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июне немного превысил прогноз, составив 2,6% год к году", - также рассказал специалист.



Рынок акций

В лидеры снижения во второй половине пятницы вышли акции АФК Система (-6,07%), так как долг компании в начале 2024 года оценивался в 248 млрд рублей и его рефинансирование после повышения ключевой ставки сильно выросло в обслуживании, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В текущем году ей еще вполне вероятно предстоит оказать финансовую помощь убыточному дочернему предприятию "Сегежа Групп", еще одна "дочка"- МТС - тоже имеет высокую долговую нагрузку", - добавил эксперт.



Прогноз на 29 июля

На следующей неделе биржевым "быкам" вновь придется бороться за закрепление над круглой отметкой 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода, отметили в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 29 июля - 2985-3085 п., по биржевому курсу рубля к юаню - 11,7-11,9, по доллару (исходя из индикаторов срочного рынка) - 86,5-88,5 рубля.

Freedom Finance Global ожидают, что в пятницу, 25 июля, индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3000-3100 пунктов, пара USD/RUB вероятно проведет торги в диапазоне 83,50-86,50 рубля, EUR/RUB - в коридоре 90,00-93,50 рубля, пара CNY/RUB - в интервале 11,50-12,10 рубля.

В понедельник Норникель опубликует производственные результаты за II квартал. В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые показатели представят McDonald’s, ON Semiconductor, Komatsu.