В Китае начали считать «грязными» связанные с Россией юани

Китайские банки начинают негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией. Такая ситуация дополнительно осложняет работу российских импортеров с контрагентами, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и профильные ассоциации.

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Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал о случае, когда финансовая организация отказалась принимать юань, купленный на Мосбирже, когда та уже попала под санкции США. Другой член генсовета объединения Алексей Порошин признал, что проблему не решить покупкой валюты где-то еще, банкам не нравится любой российский след.

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Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отметил, что в Китае некоторые банки отказываются от операций с юанями, если подозревают, что они были использованы в сделках с физическими или юридическими лицами из России. По его словам, вопрос активно обсуждают в финансовых и юридических кругах.

Порошин указал, что узнать место покупки юаней банки не могут, но отслеживают по документам историю расчетов, чтобы проверить, не указывает ли она на Россию. Не исключено, допустила партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова, что вскоре китайцы начнут запрашивать доказательства покупки валюты на разрешенных площадках.

Экономист Андрей Бархота объяснил, что деление на «чистые» и «грязные» юани стало особенно заметно после введения санкций против Мосбиржи. По его мнению, китайский бизнес стремится минимизировать санкционные риски, так как торговля с США и Евросоюза для него гораздо важнее. Банки КНР находятся под пристальным вниманием западных регуляторов, добавил Черешнев, что заставляет их в случае противоречий не идти навстречу российским организациям.

Порошин признал, что ситуация для российских импортеров остается сложной, потому что поиск «чистого» юаня приводит к росту его стоимости. Кроме того, на этом рынке появилось много мошенников, а посредники сильно увеличили комиссии.

Эксперты предлагают российскому бизнесу открывать офисы в Китае или использовать клиринг и неттинг, то есть систему взаимозачетов требований между контрагентами в разных юрисдикциях. Оба этих способа уже используются и доказывают эффективность. Также возможно использовать потоки юаней, которые идут в Африку или Латинскую Америку по внешнеторговой деятельности, чтобы именно ими оплачивать китайский импорт.

Что касается дефицита юаней, то его в последнее время преодолевают за счет Средней Азии. Банки региона принимают валюты и конвертируют их. Однако этот способ достаточно затратный, а кроме того, с финансовыми организациями из этих стран тоже возникают проблемы.