В РФ возобновился рост добычи природного газа

В первой половине 2024 года добыча природного газа в России выросла до 292 млрд кубометров, на 9,4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат.

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Производство увеличилось впервые после двух лет снижения, произошедшего из-за падения объемов поставок в Европу, основного экспортного рынка сбыта для нашего газа. Но говорить о том, что газовая отрасль вышла из кризиса, пока рано. Для дальнейшего роста есть перспективы, но о выходе на прежние объемы добычи, а тем более о новых рекордах, пока речи не идет.

В 2022 году добыча природного газа снизилась на 13,4%, в 2023 году - еще на 7,5%. По сравнению с 2021 годом (662 млрд кубометров) в прошлом году было добыто на 129 млрд кубометров газа меньше (533 млрд кубометров). И вот опять начался рост.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, на увеличение добычи повлияли три фактора. Во-первых, вырос спрос внутри России, что связано с холодной зимой и жарким началом лета, а также расширением работ по газификации регионов и экономическим ростом в стране. Во-вторых, произошло увеличение экспорта в Европу по сравнению с минимальными значениями начала прошлого года. В-третьих, продолжается плановый рост поставок в Китай по "Силе Сибири" и начался экспорт газа в Узбекистан.

Эксперт отмечает, что еще одним фактором мог бы стать рост производства в стране сжиженного природного газа (СПГ), но пока первая линия нового завода "Арктик СПГ-2" из-за американских санкций так и не заработала в режиме промышленной эксплуатации, поэтому СПГ-мощности работают примерно в прошлогоднем режиме.

Впрочем, по данным Росстата, производство СПГ в первом полугодии все же выросло на 4,7%, что пусть и не сильно, но отразилось на объемах добычи. Вероятнее всего, увеличение выпуска СПГ было связано с бесперебойной работой завода "Ямал СПГ", который в прошлом году в первой половине останавливался на плановый ремонт.

Что касается дальнейших перспектив, с точки зрения аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на фоне эффекта низкой базы прошлого года во второй половине 2024 года рост добычи природного газа в России продолжится. Он будет происходить как за счет увеличения объемов экспорта, так и внутреннего потребления. Добыча во второй половине 2024 года может вырасти примерно на 6-9% в годовом выражении, считает эксперт.

Экспорт будет расти за счет планового увеличения поставок по "Силе Сибири". Его проектная мощность - 38,5 млрд кубометров газа в год, а в 2023 году прокачка по нему достигла лишь показателя в 22,7 млрд кубометров. В этом году за период с января по май "Газпром" увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на 37,4%, то есть текущие темпы увеличения объемов прокачки к концу года покажут ее объемы порядка 31,1 млрд кубометров. Таким образов в этом году экспорт по "Силе Сибири" вырастет на 8-9 млрд кубометров, а в следующем еще примерно на 7 млрд кубометров, поскольку в 2025 году "Газпром" планирует выйти на полную проектную мощность загруженности газопровода, поясняет Чернов.

Кроме этого, как отмечает Гривач, ведутся работы по расширению экспорта газа в Среднюю Азию и есть возможности увеличить экспорт в Турцию по действующим газопроводам. Обеспечит рост добычи также внутренний спрос. Гривач оценивает его в 20 млрд кубометров в год к 2030 году. И это без учета больших проектов по переработке газа, таких как Комплекс по переработке и сжижению газа в Усть-Луге ("Балтийский ГХК") или крупнотоннажные СПГ-проекты в Арктической зоне. Там потенциал в 3-4 раза выше, уточняет эксперт.

Суммарно рост экспорта в Китай и газификация добавят к спросу еще 36 млрд кубометров. Причем если экспорт должен вырасти уже в следующем году, то дополнительные объемы потребления в результате газификации вырастут до 20 млрд кубометров лишь к 2030 году. С арктическими заводами СПГ пока нет ясности, их тормозит недостаток газовозов ледового класса для вывоза СПГ на экспорт. Зато первую очередь "Балтийского ГХК" планируют запустить уже в этом году. После выхода на полную мощность завод должен потреблять до 45 млрд кубометров газа в год. Также можно вспомнить, что в 2027 году планируют начать поставки газа по дальневосточному маршруту в Китай, а это еще до 10 млрд кубометров газа.

При этом даже если все эти планы будут исполнены в срок, в 2027 году мы лишь приблизимся к показателям добычи 2021 года.

В минус может сработать непродление контракта на транзит нашего газа в Европу по территории Украины. Действующий договор истекает в конце этого года, и пока никаких переговоров о его продлении не ведется, а это около 15 млрд кубометров газа в год. По словам Гривача, украинский транзит - фактор риска. Также нельзя исключать новые попытки ограничить тем или иным способом поставки российского газа через Турцию. Но если ничего экстраординарного не произойдет, рост добычи газа у нас сохранится, хотя темпы несколько снизятся по сравнению с первым полугодием, отмечает эксперт.