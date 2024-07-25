Белый дом счел введение санкций чрезмерным

Белый дом признает, что введение санкций против других стран является чрезмерным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Издание утверждает, что на текущий момент США ввели против различных стран в три раза больше санкций, чем любое другое государство или организация. По информации источника, в санкционный список США уже внесены треть от всех государств Земли. При этом, в Белом доме растут опасения по поводу эффективности этого инструмента.

«Они стали тем оружием, которое применяют почти рефлекторно в постоянных экономических войнах, а их чрезмерное использование признают на самом верху в правительстве. Но американские президенты считают этот инструмент все более привлекательным», — сообщает издание.



В статье также указывается, что тревога по поводу чрезмерности санкционного давления уже достигла президента США Джо Байдена, которому рассказали о ситуации сотрудники его администрации. При этом какого-то решения возможной проблемы в Белом доме пока не нашли — высокопоставленные чиновники США считают каждую отдельную санкцию обоснованной, что делает затруднительным какие-то изменения в этом механизме.

«США в текущем году вновь вводят санкции рекордными темпами, в свете этого какие-либо финансовые ограничения действуют в отношении более 60% стран с низким уровнем дохода», — добавили в издании.



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