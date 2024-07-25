Экономист раскрыл, почему Запад не допустит дефолта на Украине

Запад не заинтересован в том, чтобы на Украине начался дефолт, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru эксперт рассказал, что долг состоит из определенного пакета ценных бумаг, где обозначены суммы, сроки погашения и проценты, по которым должник должен их выплачивать. Он уточнил, что в случае объявления дефолта владельцы этих бумаг не получат своих денег, а государству будет нельзя дать в долг.

Запад не допускает дефолт Украины. Если объявляется дефолт, то владельцы ценных бумаг, влиятельные люди не получат своих денег. Никто не может этого допустить. Если объявить в стране дефолт, ей больше нельзя будет дать в долг. Такие правила игры. Это петля дефолта, — пояснил Блеяев.



При этом эксперт отметил, что Украина находится в состоянии истинного дефолта, так как не может обслужить внешний долг. По словам экономиста, для фиксации этого необходимо, чтобы не производилось выплат по каким-то обязательствам.

В последнее время в международной практике не было, чтобы государства объявили дефолт. Как правило, международные организации, а в случае Украины специальный фонд ЕС, предоставляют деньги для погашения текущей задолженности. Украине дадут денег для покрытия текущих выплат, чтобы не фиксировать состояние дефолта, — заключил аналитик.



Власти Украины ранее смогли добиться «принципиальных договоренностей» с главными внешними кредиторами о реструктуризации долга в $22,75 млрд до 2033 года. Премьер-министр Денис Шмыгал заверил, что новые условия позволят сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года.